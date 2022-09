Beëindiging beursnotering Boskalis aangevraagd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis en HAL Holding hebben Euronext Amsterdam verzocht om de beëindiging van de notering van Boskalis aan Euronext Amsterdam goed te keuren. Dit maakten beide vennootschappen vrijdag bekend. De aanvraag vond plaats onder verwijzing naar het gezamenlijke persbericht van 20 september 2022, met daarin de melding van een belang van meer dan 95 procent door HAL in Boskalis. De 'delisting' zal naar verwachting spoedig volgen na een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Boskalis die op 7 november 2022 plaatsvindt. Bron: ABM Financial News

