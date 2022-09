Ebusco betreedt Australische markt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft de stap naar de Australische markt gezet. Dit maakte de Deurnse bussenbouwer vrijdagochtend bekend. Met de introductie van de Ebusco 2.2, neemt het bedrijf naar eigen zeggen de eerste stap in het betreden van de Australische markt. "We hebben inmiddels meer dan 400 bussen wereldwijd rijden, die gezamenlijk een afstand van meer dan 60 miljoen kilometer hebben afgelegd", aldus CEO Peter Bijvelds. Met de lancering in Australia moest de bus worden uitgerust met het stuur aan de rechterkant in plaats van aan de linkerkant. Bron: ABM Financial News

