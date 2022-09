Ease2pay ziet omzet stijgen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ease2pay heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet zien stijgen. Dit maakte de onderneming vrijdag voorbeurs bekend. De omzet steeg op jaarbasis met 1,5 miljoen naar 1,6 miljoen euro. Een jaar eerder boekte Ease2pay nog een omzet van slechts 113.000 euro. Deze stijging is grotendeels het gevolg van de overname van Involtum op 20 januari dit jaar. Onder de streep bedroeg het nettoverlies afgelopen halfjaar bijna 1,3 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg het verlies nog 374.000 euro. De overige bedrijfskosten bedroegen 840.000 euro tegen 82.000 een jaar eerder, waar de acquisitiekosten van Involtum goed waren voor circa 580.000 euro van de totale kosten. Per 30 juni had Ease2pay krap 5 miljoen euro in kas. Bron: ABM Financial News

