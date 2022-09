Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor DSM verlaagd van 200,00 naar 185,00 euro na verlaging van de taxaties, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van Kepler Cheuvreux. Daarin betoogde Kepler dat de vooruitzichten voor het bedrijf gunstig blijven. Daarnaast delen de analisten de mening in de markt niet dat de verkoop van de plastictak niet slaagt. Ook de verwachting in de markt dat lagere prijzen voor voor vitamines op de winst drukken, vindt Kepler Cheuvreux overtrokken. Daarmee is de koersdaling van DSM van meer dan 40 procent duidelijk te veel, aldus Kepler. De taxaties voor de winst per aandeel in 2022, volgend jaar en 2024 werden door Kepler met 2 tot 8 procent verlaagd, uitgaande van een stand-alone-status voor DSM. Het aandeel DSM sloot donderdag op 114,35 euro. Bron: ABM Financial News

