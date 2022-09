Jefferies verlaagt koersdoel KPN Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag het koersdoel voor KPN verlaagd van 2,99 naar 2,90 euro bij handhaving van het Houden-advies. KPN heeft in de eerste helft van dit jaar sterke operationele resultaten geboekt en deze trend zal zich ook in het derde kwartaal hebben doorgezet, zo verwachten de analisten. Vooruitkijkend naar 2023, verwacht Jefferies wel dat KPN tegenwind ervaart door hogere kosten, vooral op het gebied van lonen en energie. Ook de gestegen rentes zullen KPN raken, aangezien het telecombedrijf op een aanzienlijk deel van de schulden een variabele rente betaalt, terwijl de consensus nog rekening houdt met een robuuste groei van de vrije kasstroom. "We zijn benieuwd hoe KPN tegen deze ontwikkelingen aankijkt en hoe het telecombedrijf de impact daarvan wil indammen", aldus analist Jerry Dellis. Jefferies paste enkele taxaties aan en kwam zo tot een lager koersdoel. Het aandeel KPN sloot donderdag op 2,78 euro. Bron: ABM Financial News

