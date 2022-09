Nederlandse inflatie volgens Europese meting 17,1% Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in Nederland is volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex in september uitgekomen op 17,1 procent. Dit bleek vrijdag uit een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In augustus was er sprake van een inflatie van 13,7 procent. Om de inflatie tussen landen te kunnen vergelijken, berekenen de lidstaten van de Europese Unie een consumentenprijsindex volgens internationaal afgesproken definities en methoden. Energie levert nog altijd een belangrijke bijdrage aan de totale inflatie. De reguliere cijfers, inclusief de inflatie volgens de Nederlandse consumentenprijsindex, worden op 6 oktober gepubliceerd. Begin deze maand meldde het CBS volgens deze meting een inflatie van 12,0 procent in augustus. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.