Micron schrapt investeringen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Micron Technology stond donderdagavond vlak in de handel nabeurs, nadat de maker van geheugenchips zei dat dat het wilde herstellen van een neerwaartse cyclus in de markt. In de reguliere handel sloot Micron 1,9 procent lager. De nettowinst in het vierde kwartaal was 1,49 miljard dollar, tegen 2,72 miljard een jaar eerder. De omzet daalde van 8,27 miljard naar 6,64 miljard dollar. Analisten rekenden vooraf op 1,37 dollar per aandeel en 6,73 miljard dollar omzet. De halfgeleiderfabrikant uit Idaho verwacht in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar een aangepast verlies van 0,06 dollar tot een nettowinst van 0,16 dollar per aandeel, op een omzet van 4 miljard tot 4,5 miljard dollar.

Analisten rekenen voor het komende kwartaal op een winst van 0,69 dollar met een omzet van 5,71 miljard dollar. De verzwakking is geen grote verrassing omdat Micron als een van de eerste grote bedrijven in de sector moest bekennen dat er overaanbod in de chipmarkt zit, na twee jaren van tekorten door de coronacrisis. Het bedrijf gaat fors minder investeren: 8 miljard dollar in het boekjaar, meer dan 30 procent minder dan een jaar eerder. De investeringen in wafer fab apparatuur halveren. Bron: ABM Financial News

