Wall Street sluit in het rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is donderdag lager gesloten, na economische cijfers die erop wijzen dat de Amerikaanse economie een nog hogere monetaire beleidsrente van de Federal Reserve lijkt aan te kunnen. De S&P500 daalde 2,11 procent tot 3.640,47 punten. De Dow Jones-index daalde 2,1 procent tot 29.225,61 punten en technologie-index Nasdaq zakte 2,8 procent. De steun die de markten vonden in de interventie van de Bank of England al weer weg. Volgens obligatie-analisten van Barclays helpt het opkopen van staatsleningen niet om de macro-economische problemen op te lossen. Bovendien moeten beleggers de verwachting inprijzen dat een combinatie van monetaire en fiscale stimulering de inflatiedruk verder opstuwt. Toch denkt econoom Jim Reid van Deutsche Bank dat de komende tijd wellicht meer centrale banken weer teruggrijpen op het opkopen van staatsobligaties. Verwacht wordt dat de kosten van het lenen van geld verder zullen stijgen. De rendementen op obligaties stijgen hierdoor en de vraag naar aandelen neemt af. Ook de steeds sterkere dollar drukt de aandelenkoersen en ook Apple speelde een rol. De iPhone-reus verlaagt zijn productiedoelen. Economisch nieuws was er over de wekelijkse steunaanvragen die daalden met 16.000, wat harder was dan economen hadden voorzien. Daarmee is het niveau van afgelopen april weer bereikt. Verder werd de krimp van het Amerikaanse bruto binnenlands product met 0,6 procent in het tweede kwartaal bevestigd. De euro/dollar handelde op 0,9801 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 3,766 procent. De olieprijs maakt een pas op de plaats, na een stijging van bijna 5 procent op woensdag, uit vrees voor de gevolgen van een orkaan in Florida, waardoor een deel van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd. RBC schat dat verzekeraars 20 tot zelfs 40 miljard dollar aan claims vanwege orkaanschade tegemoet kunnen zien. Tot slot wil Rusland vrijdag de referenda in de bezette gebieden in Oekraïne erkennen, waarmee deze deel gaan uitmaken van Rusland. Veel landen hebben al laten weten de referenda niet te erkennen. Europa kondigde woensdag al een achtste sanctiepakket af. Bedrijfsnieuws Bed Bath & Beyond daalde 4 procent, ondanks dat de omzet van het bedrijf in het tweede kwartaal met 28 procent daalde en het verlies hard opliep. Vanavond nabeurs openden Nike en Micron Technology de boeken. Het aandeel Nike sloot 3,4 procent lager en daalde nabeurs 5 procent, omdat de sportschoenenmaker lagere marges meldde. Micron sloot 1,9 procent lager en daalde nabeurs 0,6 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.