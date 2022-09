Europese beurzen sluiten fors lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag fors lager gesloten, na tegenvallende Duitse inflatiecijfers.

De brede STOXX Europe 600 verloor 1,7 procent op 382,89 punten. De Duitse DAX daalde ook 1,7 procent naar 11.975,55 punten. De Franse CAC 40 sloot met een min van 1,5 procent op 5.676,87 punten. De Britse FTSE daalde 1,8 procent naar 6.881,59 punten.

"In de afgelopen handelsdagen is de druk op de beurzen een weerspiegeling van de onrust die we zien op de obligatiemarkten", aldus analisten van UBS. "We hebben in de afgelopen weken flink wat klappen gekregen en beleggers zoeken naar hoopvolle signalen", aldus obligatiespecialist Rob Daly van Glenmede Investment Management. "Maar iedere hoop is op dit moment misplaatst", zo vindt Daly.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 3,753 procent en de Duitse Bund op 2,202 procent.

De Duitse inflatie steeg naar 10,0 procent, van 7,9 procent in augustus. In België nadert de inflatie inmiddels de piek uit de zomer van 1975, maar de Spaanse consumentenprijzen daalden juist in september in vergelijking met augustus.

In de middag bleek het aantal steunaanvragen in de VS flink gedaald afgelopen week. De economie kromp in het tweede kwartaal met 0,6 procent.

Olie werd iets duurder. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 82,36 dollar, maar voor een november-future Brent werd 89,21 dollar betaald, een bescheiden daling van 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9772. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9665 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9732 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Porsche heeft donderdag zijn debuut op de beurs in Frankfurt gemaakt. Het aandeel ging aan de bovenkant van de eerder afgegeven prijsvork naar de beurs voor 82,50 euro. De aandelen Porsche sloten op 82,70 euro. Het aandeel van grootaandeelhouder Volkswagen daalde circa 9 procent.

Atos heeft enkele dagen geleden een overnamebod ontvangen van de investeringsmaatschappij onepoint voor Evidian, die dit onderdeel van Atos waardeert op 4,2 miljard euro. Het Franse IT-bedrijf kondigde begin dit jaar aan Evidian te willen afsplitsen, met daarin Atos Digital, Big Data en Security. De divisie had een omzet van 4,9 miljard euro vorig jaar. Het bod is inmiddels afgewezen, omdat het niet in het belang van het bedrijf werd beoordeeld. Het aandeel Atos sloot 10,6 procent hoger op het nieuws.

In Parijs noteerde het defensie-aandeel Thales als één van de enige aandelen in de plus, met 2,8 procent.

In Frankfurt steeg de koers van het aandeel Munich Re met 2,8 procent.

Koersen van supermarktaandelen kenden een lastige dag, na de winstwaarschuwing van het Belgische Colruyt. Vooral de hoge inflatie zit Colruyt in de weg. Het aandeel daalde 23,3 procent in koers. In Parijs leverde Carrefour 5,6 procent en in Amsterdam daalde de koers van Ahold Delhaize 3,2 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden donderdagavond in het rood. De S&P 500 index noteerde 2,0 procent lager en de Nasdaq zelfs bijna 3 procent.