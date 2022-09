Ticketverkoop KLM op Schiphol verder in het nauw Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Schiphol

(ABM FN-Dow Jones) KLM is gedwongen om zijn ticketverkoop op de Nederlandse markt voor vluchten vanaf Schiphol in de komende winter verder te beperken, nu de luchthaven het aantal lokaal vertrekkende passagiers opnieuw fors beperkt. "De maat is vol", fulmineert de luchtvaartmaatschappij, zonder overigens verdere stappen aan te kondigen. In het winterseizoen tot en met maart kunnen er tot 22 procent minder passagiers opstappen op Schiphol. In de periode tot en met oktober was dat 18 procent. De situatie met onvoldoende capaciteit op Schiphol duurt al sinds mei en wordt zo uitzichtloos, klaagt KLM. "Met de nieuwe beperkingen voor de winter biedt Schiphol ons geen enkel perspectief", aldus KLM CEO Marjan Rintel. De schade voor KLM beloopt inmiddels meer dan 100 miljoen euro. "Bovendien gooien we een zorgvuldig opgebouwde reputatie te grabbel." Bron: ABM Financial News

