Beursblik: Credit Suisse ziet snelle groei Heineken in Vietnam

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse denkt dat de volumes van Heineken in Azië in het derde kwartaal positief kunnen verrassen, na voorlopige productiedata uit Vietnam.

De Vietnamese bierproductie was in september 29 procent hoger dan drie jaar eerder en in het hele derde kwartaal 25 procent, tegen 20 procent in het tweede kwartaal en nul in het eerste. Het scherpe productieherstel is te danken aan het loslaten van de coronamaatregelen sinds medio januari, aldus Credit Suisse.

Voor Heineken Azie denken de analisten dat een volumegroei van 34 procent haalbaar is in het derde kwartaal, vergeleken met drie jaar eerder, wat meer is dan de 24 procent in de eerste jaarhelft.

Vergeleken met een jaar eerder kan de autonome volumegroei in Azië uitkomen op 86 procent, tegen een consensusverwachting van 66 procent. "Maar dit kan nog wel eens te voorzichtig blijken", aldus de bank.

Het marktaandeel in Vietnam van marktleider Heineken is sinds 2019 gestegen van circa 36 tot rond 40 procent. Dit komt volgens de analisten vooral door het nieuwe mainstream merk Bia Viet. Ook Carlsberg doet het goed in deze markt, terwijl Sabeco en Habeco fors marktaandeel inleverden.