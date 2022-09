AEX sluit weer stevig lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met een stevig verlies gesloten. De AEX leverde 1,2 procent in op 633,55 punten.

"De ECB wijst erop dat het nog ver van een neutrale rente af zit", aldus beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital. "Allemaal geen echt nieuws maar voldoende om het sentiment weer onder druk te zetten."

"Het is nerveuze handel, erg grillig", zei Schutte, die het ingrijpen van de Bank of England gisteren daarbij ook niet zag helpen.

"En dan lopen de rentes op en daar kijken de aandelen naar."

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 3,753 procent en de Duitse Bund op 2,202 procent.

De markt kon onder meer reageren op een serie inflatiecijfers uit Europa.

De Duitse inflatie bleek gestegen naar 10,0 procent in september. En in België nadert de inflatie inmiddels de piek uit de zomer van 1975, maar de Spaanse consumentenprijzen daalden juist in september in vergelijking met augustus.

Vrijdag staan inflatiecijfers in de eurozone en de Amerikaanse PCE-inflatie op de agenda.

De euro/dollar handelde op 0,9785 en olie werd iets goedkoper, na een flinke prijsstijging op woensdag. De Europese gasprijs daalde 11 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX wonnen alleen de defensieve aandelen Unilever en Wolters Kluwer 1,2 en 1,4 procent. Deutsche Bank herhaalde het koopadvies op Unilever, hoewel het koersdoel wel iets werd verlaagd.

De grootste dalers waren sectorgenoten ASMI en Besi met verliezen van 4,8 en 5,2 procent.

Just Eat Takeaway, woensdag nog de uitblinker op het Damrak, leverde vandaag 7,3 procent in. Voorbeurs meldde Just Eat dat het twee bestuurders én twee commissarissen wil benoemen. Onder de bestuurders is Jörg Gerbig en onder de commissarissen zit Dick Boer, oud CEO van Ahold.

De grootste daler was Randstad, maar dat noteerde ex-dividend.

In de AMX waren de grootste dalers CTP, Aalbers en Alfen met ruim 3 tot bijna 5 procent. Inpost won 1,7 procent en Eurocommercial Properties 1,0 procent.

Vivoryon Therapeutics steeg opnieuw bijna 10 procent, nadat het aandeel op woensdag al fors steeg. Ook aandelen van andere bedrijven die actief zijn met Alzheimer deden het gisteren goed. Volgens analist Dylan van Haaften van zakenbank Bryan Garnier is dit te danken aan positieve studieresultaten van BioArctic. Of Vivoryon nu direct voordeel haalt uit de studiedata van BioArctic met Lecanemab, is maar de vraag volgens Van Haaften, "maar het sentiment is wel verbeterd".

Vastned werd 5,2 procent duurder, maar CM.com daalde 3,9 procent. De verliezen bij Majorel en Ebusco waren met 5,3 procent nog groter.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen 2 tot 3 procent lager.