Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager in afwachting van de Duitse inflatiecijfers over september.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 1,5 procent op 383,00 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,3 procent naar 12.030,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 1,5 procent met een stand van 5.677,73 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 1,3 procent naar 6.912,16 punten.

"In de afgelopen handelsdagen is de druk op de beurzen een weerspiegeling van de onrust die we zien op de obligatiemarkten", aldus analisten van UBS. "We hebben in de afgelopen weken flink wat klappen gekregen en beleggers zoeken naar hoopvolle signalen", aldus obligatiespecialist Rob Daly van Glenmede Investment Management. "Maar iedere hoop is op dit moment misplaatst", zo vindt Daly.

De grote Amerikaanse indices lieten woensdagavond niettemin flinke winsten zien, terwijl ook de Aziatische beurzen vanochtend groen kleurden.

De Duitse inflatie wordt op maandbasis ingeschat te zijn opgelopen naar 1,5 procent en op jaarbasis naar 9,5 procent. Over augustus lagen deze percentages respectievelijk op 0,3 en 7,9 procent. In België nadert de inflatie inmiddels de piek uit de zomer van 1975, maar de Spaanse consumentenprijzen daalden juist in september in vergelijking met augustus.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone werd donderdag met een index van 28,8 negatief in een definitieve meting bevestigd.

Vanmiddag worden in de VS de wekelijkse steunaanvragen en de definitieve raming voor de groei van de economie in het tweede kwartaal gepresenteerd.

Olie werd donderdag goedkoper. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het rood op 81,86 dollar, terwijl voor een november-future Brent 87,67 dollar werd betaald, een daling van 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9682. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9665 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9732 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Porsche heeft donderdag zijn debuut op de beurs in Frankfurt gemaakt en dat lijkt soepel te verlopen, nadat het aandeel al aan de bovenkant van de eerder afgegeven prijsvork naar de beurs werd gebracht. De aandelen Porsche stegen tot 85,60 euro. Porsche werd naar de beurs gebracht voor 82,50 euro per aandeel. Het aandeel van grootaandeelhouder Volkswagen daalde 3,9 procent.

In Parijs en Frankfurt domineerden ook vandaag de koersverliezen. In Parijs noteerde het aandeel Thales als enige in de plus, van 1,8 procent.

In Frankfurt steeg de koers van het aandeel Munich Re met 1,9 procent.

Koersen van supermarktaandelen kenden een lastige dag, na de winstwaarschuwing van het Belgische Colruyt. Vooral de hoge inflatie zit Colruyt in de weg. Het aandeel daalde 21,5 procent in koers. In Parijs leverde de koers van het aandeel Carrefour 5,3 procent in en verloor in Amsterdam de aandelenkoers van Ahold Delhaize 2,9 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,1 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 2,0 procent tot 3.718,69 punten, de Dow Jones index won 1,9 procent op 29.682,09 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 11.051,64 punten.