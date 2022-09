Valuta: euro op zoek naar rust

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond 0,9650 dollar in een volatiele markt die op zoek is naar rust.

"Het zou goed zijn als de euro dit niveau weet vast te houden", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Een meevallende inflatie in Duitsland over september zou zeer welkom zijn", aldus Van der Meer.

De Duitse inflatie wordt op maandbasis ingeschat te zijn opgelopen naar 1,5 procent en op jaarbasis naar 9,5 procent. Over augustus lagen deze percentages respectievelijk op 0,3 en 7,9 procent. In België nadert de inflatie inmiddels de piek uit de zomer van 1975, maar de Spaanse consumentenprijzen daalden juist in september in vergelijking met augustus.

De volatiliteit in de markt illustreerde Van der Meer aan de hand van de eurokoers die in een etmaal tijd tussen de hoogste en laagste notering meer dan 2 cent verschil liet zien.

Van der Meer kijkt na vandaag vooral uit naar vrijdag, als de PCE-inflatie van de Verenigde Staten over augustus, de richtlijn voor de Federal Reserve bij de afstemming van het rentebeleid, wordt gepubliceerd.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone over september werd donderdag met een index van 28,8 negatief in een definitieve meting bevestigd.

Vanmiddag komen in de VS de wekelijkse steunaanvragen en de definitieve raming voor de groei van de economie in het tweede kwartaal naar buiten.

Spreker is donderdag alleen de voorzitter van de Federal Reserve van San Francisco Mary Daly.

De euro noteerde donderdag 0,6 procent lager op 0,9677 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8943 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,6 procent en noteerde op 1,0825 dollar.