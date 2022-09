Hennes & Mauritz ziet winst flink onder druk staan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal de winst onder druk zien staan vanwege onder meer de ontwikkelingen in Rusland, de stijgende grondstoffenprijzen en een sterke dollar. Dit bleek donderdag uit de resultaten van het Zweedse modebedrijf. "Het derde kwartaal is grotendeels beïnvloed door onze beslissing om de activiteiten in Rusland te stoppen. Dit heeft een aanzienlijk effect gehad op onze omzet en winstgevendheid, wat de helft van de winstdaling verklaart ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar. Veel andere externe uitdagingen hebben ook hun stempel gedrukt op het kwartaal", aldus CEO Helena Helmersson in een toelichting. Hogere grondstofprijzen en transportkosten en een sterkere Amerikaanse dollar zorgden voor aanzienlijke kostenstijgingen en H&M koos ervoor die stijgingen niet volledig op te vangen met prijsverhogingen, volgens Helmersson, wat leidde tot een lagere brutomarge van 49,0 procent, ten opzichte van 53,2 procent een jaar eerder. Exclusief Rusland bedroeg de bruto marge 50,4 procent. De kosten voor het ontmantelen van de Russische activiteiten bedroegen afgelopen kwartaal circa 2,1 miljard Zweedse kroon. Zonder deze kosten bedroeg de operationele winst 3,0 miljard Zweedse kroon, ten opzichte van een winst van 6,3 miljard kroon in de vergelijkbare periode een jaar eerder. De omzet steeg nog wel met drie procent naar 57,5 miljard Zweedse kroon, maar in lokale valuta gemeten daalde de omzet juist met 4 procent. Verder meldde H&M nog dat de herfstcollectie goed is ontvangen. Deze maand steeg de omzet met 7 procent op jaarbasis, gerekend in lokale valuta. H&M wil de kosten terugdringen en lanceerde daarvoor een programma dat jaarlijks 2 miljard kroon aan besparingen moet opleveren. Deze zullen zichtbaar worden in de tweede helft van 2023. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.