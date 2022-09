Just Eat Takeaway nomineert bestuurders en commissarissen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft Andrew Kenny en Jörg Gerbig genomineerd voor een positie in het bestuur. Dit maakte de maaltijdbezorger donderdagochtend bekend. Verder draagt de maaltijdbezorger ook Mieke De Schepper en Dick Boer voor als commissaris. Kenny werkt al vijf jaar als managing director voor Just Eat UK en wordt in de nieuwe positie Chief Commercial Officer bij het bezorgbedrijf uit Amsterdam. Hij is nu nog operationeel directeur bij Just Eat Takeaway op interim-basis. Gerbig zal verder opnieuw worden benoemd als operationeel directeur. Hij was dit eerder ook al, maar zijn herbenoeming werd eerder dit jaar ingetrokken vanwege een klacht dat Gerbig zich tijdens een bedrijfsuitje zou hebben misdragen. Het bestuur zal na goedkeuring van de benoemingen bestaan uit Gerbig, Kenny en CEO Jitse Groen en CFO Brent Wissink. Die laatste kreeg bij de jaarvergadering in mei opvallend veel tegenstemmen bij zijn herbenoeming. Aandeelhouders wilden zo blijk geven van hun onvrede over de gang van zaken bij Just Eat Takeaway. Kort voor de jaarvergadering liet voorzitter Adriaan Nühn van de raad van commissarissen weten af te zien van een herbenoeming. Verschillende aandeelhouders hadden van te voren te verstaan gegeven tegen diens herbenoeming te zullen stemmen, omdat zij hem medeverantwoordelijk houden voor de problemen bij de maaltijdbezorger. Boer was voorheen CEO van Ahold Delhaize en De Schepper is commercieel directeur bij Trustpilot en commissaris bij Trivago. Bron: ABM Financial News

