AEX vermoedelijk afwachtend van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting nipt lager van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,2 procent in het rood.

Woensdag was er nog sprake van een enerverende beursdag. Na een rood slot op Wall Street dinsdagavond vielen er na de opening in Amsterdam aanvankelijk rake klappen en de AEX koerste tot 2,4 procent lager, waarbij op een stand van 627,35 punten het laagste niveau van het jaar overtuigend werd aangescherpt.

Daarmee bedroeg het verlies ten opzichte van de hoogste stand ooit van november vorig jaar bijna 25 procent.

Andre Brouwers van Het Beleggingsinstituut sprak van een "perfect storm" van slecht nieuws. Hij wees op de Britse centrale bank die moest ingrijpen nadat nieuw kabinetsbeleid een desastreuze marktreactie voor het Britse pond opleverde. In Italië kwam daarnaast een zeer rechtse regering aan de macht, en dan waren er ook nog explosies die de aardgasleidingen vanuit Rusland door de Noordzee saboteerden. "Hoeveel ellende wil je hebben?”, aldus Brouwers.

Uit Amerika kwamen daarnaast berichten dat Apple zijn plannen heeft geschrapt om de iPhone-productie te verhogen, vanwege een tegenvallende vraag, terwijl de Amerikaanse tienjaars rente voor het eerst in 10 jaar kort boven de 4 procent noteerde, om vervolgens wel weer scherp terug te vallen naar 3,77 procent.

Op Wall Street bleken beleggers woensdagmiddag echter al uitverkocht, en na een lagere opening koersten de hoofdindices gedurende de handelsdag steeds hoger. Bij de slotzoemer stond er zelfs een winst van twee procent op de borden voor hoofdgraadmeter S&P 500 en techbeurs Nasdaq. In Amsterdam beperkte de AEX het verlies tot een kwart procent.

“De markt doet wat het op een bepaalde dag doet. Je kunt proberen om er op te wijzen wat erachter zou kunnen hebben gezeten, maar dat is slechts een gezelschapsspel. Een groot deel van de markt was ‘oversold’ en kopers stapten nu eenmaal in”, zei beleggingsstrateeg Liz Ann Sonders van Charles Schwab.

Amerikaanse beleggers krijgen vandaag nabeurs cijfers van onder meer Micron Technology en Nike te verwerken. De hoop is dat deze cijfers voor afleiding zorgen. Veel bedrijven hebben hun winstverwachtingen intact gelaten en door de inflatie zit de omzet vaak in de lift.

In Frankfurt kijken beleggers vanochtend daarnaast reikhalzend uit naar de beursgang van sportwagenfabrikant Porsche. Het aandeel gaat voor 82,50 euro naar de beurs, hetgeen aan de absolute bovenkant is van de eerder afgegeven prijsvork van 76,50 tot 82,50 euro per aandeel.

In Azië kregen beleggers vanochtend wat kleur op het gezicht na de rally op Wall Street woensdagavond. Koploper is de beurs in Sydney met een winst van krap twee procent. Hongkong en Seoel stijgen minder dan een procent.

De onrust op de effectenmarkten leidde afgelopen week tot een vlucht in de dollar, ten koste van andere valuta, en ook de Chinese yuan staat al dagen onder druk. Vannacht waarschuwde De People's Bank of China speculanten. "Wed niet op een eenzijdige appreciatie of afwaardering van de renminbi-wisselkoers”, aldus een verklaring op de website van de centrale bank. De yuan sterkte vanochtend licht aan ten opzichte van de dollar.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 0,9660.

De Amerikaanse olie-future zat woensdagavond met een stijging van bijna 5 procent op 82,15 dollar per vat scherp in de lift. De olieprijs haalde steun uit orkaan Ian, die nu aan land is gekomen in Florida. Het Bureau of Safety and Environmental Enforcement meldde dinsdag dat in voorbereiding op de categorie 4 storm 11 procent van de olieproductie en circa 8,5 procent van de aardgasproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd. Volgens analisten zal de impact op de olieprijzen waarschijnlijk van korte duur zijn.

Olie zakte eerder deze week juist nog naar het laagste niveau in acht maanden. Een aanhoudend sterke dollar drukt op ruwe olie en andere grondstoffen, die in dollars worden geprijsd, aangezien deze grondstoffen nu duurder zijn voor gebruikers van andere valuta's.

Analisten wijzen er echter op dat de voorraden krap blijven en dat de prijzen zouden kunnen opveren door de aanzienlijke zorgen over het aanbod.

Vanmiddag gaat onder meer de aandacht uit naar de voorlopige inflatie in september in Duitsland en de definitieve Amerikaanse economische groei in het tweede kwartaal.

Bedrijfsnieuws

De resultaten van uitgever Brill in 2022 staan aanzienlijk onder druk vanwege problemen bij zijn belangrijkste distributeur. Brill voorziet voor het hele boekjaar een aanzienlijk lagere omzet en winstgevendheid in vergelijking met de eerder afgegeven prognose.

WDP lanceert de 'Green Mobility Hub' om zo schone energie een centralere rol binnen het bedrijf te geven en breidt ook een zonnepanelenpark significant uit. Het bedrijf maakt hiervoor een investering van ruim 40 miljoen euro voor vrij.

Flow Traders moet na minder dan drie jaar afscheid nemen van zijn Chief Risk Officer Britta Achmann. Zij verlaat per 30 november het bedrijf om andere kansen na te jagen en dichter bij de familie te kunnen werken.

Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Unilever van 46,00 naar 45,00 Britse pond, maar handhaaft het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 2,0 procent tot 3.718,69 punten, de Dow Jones index won 1,9 procent op 29.682,09 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 11.051,64 punten.