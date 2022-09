Nasdaq verwacht fors meer beursgangen van Chinese bedrijven - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nasdaq verwacht dat in de komende maanden meer Chinese bedrijven een notering op de Amerikaanse techbeurs gaan aanvragen, nu Washington en Beijing dichter bij een oplossing komen rond de controle van de cijfers van Chinese bedrijven volgens Amerikaanse standaarden. Dit schreef zakenzender CNBC. "We zien nog steeds een sterke pijplijn, nu er meer duidelijkheid in de markt komt", aldus vicevoorzitter Bob McCooey van Nasdaq. "We verwachten drastisch meer beursgangen." McCooey spreekt van circa 50 bedrijven in de komende twaalf maanden. Volgens hem liggen beursgangen van Chinese bedrijven momenteel "zo goed als" stil", vanwege de discussies tussen Washington en Beijing over audit-inspecties. Dit leidde ertoe dat onder meer taxidienst Didi Chuxing de Amerikaanse notering al opgaf, naast een reeks andere Chinese bedrijven. In augustus bereikten de VS en China een akkoord over het uitvoeren van audit-inspecties door de Amerikaanse Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). De Amerikaanse toezichthouder krijgt toestemming om financiële documenten te controleren, maar alleen binnen de Chinese landsgrenzen. Volgens persbureau Reuters heeft China toezichthouders naar Hongkong gestuurd om de PCAOB bij te staan. "Als Amerikaanse toezichthouders tevreden zijn over het papierwerk dat zij in Hongkong te zien krijgen, dan neemt dat een risico op delisting van Chinese bedrijven weg", aldus McCooey. Bron: ABM Financial News

