WDP maakt van schone energie aparte tak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) WDP lanceert de 'Green Mobility Hub' om zo schone energie een centralere rol binnen het bedrijf te geven en breidt ook een zonnepanelenpark significant uit. Dit liet de logistiekvastgoedinvesteerder donderdagochtend weten. Het bedrijf maakt hiervoor een investering van ruim 40 miljoen euro voor vrij. De positionering sluit aan op het groeiplan 2022-25 van WDP, waarin staat geformuleerd dat het de ‘Energy as a Business’-activiteiten verder wil opschalen en uitbouwen als een aparte business line. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.