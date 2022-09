Nog minder vertrouwen bij ondernemers industrie

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers in de industrie is in september verder afgenomen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De vertrouwensindex ging van 4,6 in augustus naar 2,6 in september. Dat komt vooral doordat ondernemers minder positief waren over hun orderpositie, aldus het statistiekbureau.

Het producentenvertrouwen lag in augustus nog wel altijd ruim boven het langjarige gemiddelde van 1,1.

In bijna alle bedrijfstakken was het producentenvertrouwen in september lager dan een maand eerder.

Net als in de voorgaande maanden waren de ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie verreweg het meest positief. Ook ondernemers in de transportmiddelen- en metaalindustrie waren positief.

Ondernemers waren vooral minder positief over hun orderpositie. Verder waren producenten voor het eerst sinds januari 2020 negatief over de verwachte productie. Daarentegen is het oordeel over de voorraden verbeterd.

Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht, had de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar.

Daarentegen was het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen kleiner dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet.