Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 2,0 procent tot 3.718,69 punten, de Dow Jones index won 1,9 procent op 29.682,09 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 11.051,64 punten.

Tekenen van een vertragende economische groei drukken woensdag opnieuw op het sentiment, met name vanwege berichten dat Apple zijn plannen heeft geschrapt om de iPhone-productie te verhogen, vanwege een tegenvallende vraag.

Desondanks wist de markt de neerwaartse trend van de voorgaande zes opeenvolgende handelssessies te doorbreken.

De Amerikaanse 10-jaars rente steeg eerder op de dag voor het eerst in tien jaar kort boven de 4 procent, voordat deze weer naar beneden zakte.

Volgens obligatiehandelaar Ray Remy van Daiwa Capital Markets America functioneert de obligatiemarkt normaal. Beleggers verkopen staatsobligaties terwijl Fed-functionarissen meer renteverhogingen beloven. "We stoten allemaal ons hoofd en krabben ons op ons hoofd op zoek naar verklaringen voor de buitensporige bewegingen van de afgelopen dagen", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 3,7 procent. De marktindex daalde van 264,7 naar 254,8.

De aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in augustus verder gedaald. Op maandbasis daalden de verkopen met 2,0 procent, terwijl op jaarbasis zelfs sprake was van een daling met 24,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9732. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,9595 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9592 op de borden.

De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 4,7 procent, ofwel 3,65 dollar, hoger op 82,15 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers over het tweede kwartaal.

Bedrijfsnieuws

Apple daalde 1,0 procent, na berichten dat het concern zijn iPhoneproductie niet gaat verhogen, vanwege een tegenvallende vraag.

Tyson Foods heeft de zoon van de voorzitter gepromoveerd tot CFO. Het aandeel steeg 0,1 procent.

Eisai en Biogen meldden dat uit een groot onderzoek is gebleken dat hun experimentele medicijn tegen de ziekte van Alzheimer de progressie van de ziekte aanzienlijk vertraagt, wat de vooruitzichten voor goedkeuring van het medicijn aanzienlijk versterkt. Biogeen steeg circa 40,0 procent.