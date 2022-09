Resultaten Brill 2022 onder druk door problemen bij belangrijkste distributeur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Brill in 2022 staan aanzienlijk onder druk vanwege problemen bij zijn belangrijkste distributeur. Dit meldde de uitgever woensdag nabeurs. Brill voorziet voor het hele boekjaar een aanzienlijk lagere omzet en winstgevendheid in vergelijking met de eerder afgegeven prognose. De hoofddistributeur van Brill, Turpin, is van plan om zich onder bewind te laten stellen. Het bedrijf levert fulfilmentdiensten voor een deel van Brill's tijdschriften en boekenportfolio. Brill verwacht dat dit zal leiden tot verstoringen van de lopende verkoop van gedrukte boeken en vertragingen bij de vernieuwing van tijdschriften [abonnementen] in 2023. De uitgever voorziet dat dit met name gevolgen zal hebben voor het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023. Daar bovenop heeft Brill voor circa 1 miljoen euro aan vorderingen en kredieten bij Turpin uitstaan. Turpin houdt bovendien in het Verenigd Koninkrijk circa 9.000 titels van Brill op voorraad, wat neerkomt op circa 223.000 eenheden met een geraamde voorraadwaarde van 1,6 tot 1,8 miljoen euro. Ook hierbij speelt volgens Brill het risico van een bijzondere waardevermindering. Daarnaast worden de resultaten gedrukt door de extra kosten die Brill moet maken om de overgang naar nieuwe distributiepartners te financieren. Deze kosten stonden oorspronkelijk voor 2023 gepland. Brill trekt vanwege deze ontwikkelingen zijn outlook voor het gehele jaar in. Tijdens de publicatie van de halfjaarcijfers eind augustus zei het bedrijf nog te verwachten dat de autonome groei in 2022 iets boven de doelstelling van 2 tot 3 procent zou liggen en dat de nettowinst naar verwachting iets lager zou zijn dan in 2021. "We verwachten nu dat zowel de omzet als winstgevendheid aanzienlijk lager zullen zijn dan de eerdere verwachtingen", zei Brill. Bron: ABM Financial News

