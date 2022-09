Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 389,41 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 12.183,28 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 5.765,01 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent hoger op 7.005,39 punten. Woensdagochtend daalden de aandelen in eerste instantie fors, vanwege de verslechterende economische vooruitzichten en opmerkingen van voorzitter James Bullard van de St. Louis Fed dat gezien de hoge inflatie aanzienlijk meer renteverhogingen nodig zijn. "Een scherpe stijging van de rentes weegt op aandelen", zei marktanalist Mimi Duff van GenTrust. "Volgens haar moet de rente gestabiliseerd zijn alvorens aandelen hun dieptepunt kunnen bereiken. De markt veerde gedurende de tweede helft van de handelsdag op na een interventie van de Bank of England en een hoger Wall Street. De Britse centrale bank gaat tijdelijk Britse langjarige staatsobligaties opkopen in een poging de financiële markten te kalmeren. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat zowel het Franse als Duitse consumentenvertrouwen verder is gedaald. De euro/dollar noteerde op 0,9635. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9547 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9592 op de borden. Olie werd woensdag 3,2 procent duurder. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week iets zijn gedaald. Bedrijfsnieuws Vooral farmaceuten deden het woensdag goed. In Parijs won Sanofi 1,8 procent en in Frankfurt won het aandeel Merck 2,7 procent. De aandelen van Apple-leveranciers daalden na een rapport van Bloomberg waarin werd gemeld dat de techreus plannen schrapt om de productie van zijn nieuwste iPhone dit jaar te verhogen, vanwege een zwakker dan verwachte vraag. STMicroelectronics daalde 2,3 procent en Infineon sloot vlak. In Parijs won Capgemini 3,9 procent, Renault won 2,4 procent, terwijl Société Générale 4,4 procent verloor. In Frankfurt steeg Zalando 2,9 procent. Concurrenten Puma en Adidas stegen respectievelijk 2,4 procent en 2,7 procent. Deutsche Bank verloor 3,2 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,1 procent hoger op 3.686,48 punten. De Dow Jones index steeg 1,0 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.