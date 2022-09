Flow Traders ziet chief risk officer vertrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders moet na minder dan drie jaar afscheid nemen van zijn Chief Risk Officer Britta Achmann. Dit maakte het bedrijf bekend, een dag na de aankondiging van een nieuwe managementlaag onder het bestuur. Achmann kwam in februari 2020 bij Flow Traders en werd dat jaar door de aandeelhoudersvergadering bevestigd in haar rol als Chief Risk Officer. Zij verlaat per 30 november het bedrijf om andere kansen na te jagen en dichter bij de familie te kunnen werken. Flow Traders gaat op zoek naar een opvolger. De taken van Achmann zullen tijdelijk worden waargenomen door CFO Mike Kuehnel, die daarbij wordt ondersteund door de managers die verantwoordelijk zijn voor risico en compliance. CEO Dennis Dijkstra zei dat de recent gevormde Executive Committee de teams van de CRO de komende maanden zullen steunen om een gladde transitie te garanderen. Bron: ABM Financial News

