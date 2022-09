Aedifica investeert in Ierland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aedifica

(ABM FN) Aedifica heeft ongeveer 17 miljoen euro geïnvesteerd in de bouw van een woonzorgcentrum in Ierland. Dit liet de zorgvastgoedinvesteerder woensdagavond weten. Het woonzorgcentrum zal plaats bieden aan 105 bewoners, en Aedifica rekent op een initieel nettohuurrendement van ongeveer 5,0 procent. Aedifica zal het gebouw in het tweede kwartaal van 2024 opgeleverd krijgen. Bron: ABM Financial News

