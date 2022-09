AEX werkt ochtendverliezen bijna volledig weg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, maar beperkte de openingsverliezen aanzienlijk, nadat de hoofdindex in de ochtendhandel kortstondig door een belangrijk steunniveau brak. De AEX index sloot uiteindelijk 0,3 procent lager op 641,09 punten nadat in de ochtend nog een niveau van 627 punten werd aangetikt. Op 630 punten ligt volgens analist Salah Bouhmidi van IG Nederland een belangrijke steun, waaronder de weg omlaag tot 600 of zelfs 580 punten open ligt. Andre Brouwers van Het Beleggingsinstituut verwacht dat er in de komende dagen enig "duw- en trekwerk" zal zijn, waarin beleggers proberen te ontdekken of dit steunniveau zal houden. Het meest logische zal zijn dat de AEX weer opveert van dit "significante" steunniveau. "Het is niet voor niets een bodem." Brouwers merkt op dat de AEX net als de Amerikaanse beurzen nog niet door de bodem zijn gezakt, terwijl de EuroStoxx600 en de Duitse beurs dat al wel deden. Dat heeft volgens hem te maken met de samenstelling van de Amsterdamse index. "Het slechtste scenario is dat de beurs opveert en over een paar weken weer naar 630 punten zakt. Dan kun je je zorgen maken dat de bodem het niet gaat houden", blikt Brouwers vooruit. Er is op dit moment een "perfect storm" van slecht nieuws op alle continenten, volgens de expert van Het Beleggingsinstituut. Hij wijst op de Britse centrale bank die moet ingrijpen nadat nieuw kabinetsbeleid een desastreuze marktreactie voor het Britse pond opleverde. In Italië is een zeer rechtse regering aan de macht gekomen, en dan zijn er ook nog explosies die de aardgasleidingen vanuit Rusland door de Noordzee hebben gesaboteerd. "Hoe veel ellende wil je hebben?" Brouwers vermoedt dat de Russische president Poetin alles uit de kast haalt om de Europese steun aan Oekraïne te stoppen en dat dit een dreigement kan zijn om andere infrastructuur plat te leggen zoals het doorknippen van stroomkabels naar Duitsland. Het Amerikaanse PCE inflatiecijfer van vrijdag is het volgende richtpunt, volgens Rabobank. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9635. Volgens Rabobank noteert de euro dichtbij een bodem. De olieprijs steeg ruim 2 procent. De Amerikaanse olievoorraden daalde de afgelopen week licht. Economisch nieuws kwam van de aanstaande woningverkopen in de VS, die verder daalden. En in Europa daalde het Duitse en Franse consumentenvertrouwen. Stijgers en dalers Technologiefondsen maakten hun verliezen uit de ochtend van 3 tot 4 procent goed. Sombere berichten over Apple dat de productie van de iPhone 14 niet uitbreidt, drukten mogelijk de koersen aanvankelijk. Uiteindelijk sloten ASML en ASMI vrijwel onveranderd en won Besi meer dan een procent. Defensieve aandelen als KPN en Ahold Delhaize bleven ook dicht bij huis. Ahold liet voorbeurs weten door te willen met CEO Frans Muller. AkzoNobel en DSM waren relatief grote stijgers, met 3,3 en 2,1 procent. AkzoNobel kreeg een serie koersdoelverlagingen voor de kiezen na de winstwaarschuwing op dinsdag. Uitblinker was opnieuw Just Eat Takeaway, dat nog eens 3,7 procent won, nadat de maaltijdbezorger dinsdag 11,7 procent won na een positieve winstwaarschuwing. ING verloor juist 3 procent en ArcelorMittal daalde 4,1 procent, na een negatief rapport van JPMorgan. Aperam was in de AMX een sterke daler met een koersverlies van 2,4 procent. ABN AMRO verloor 3,9 procent. Onder de kleinere aandelen schoot Vivoryon Therapeutics met ruim 25 procent omhoog. Volgens analist Dylan van Haaften van zakenbank Bryan Garnier is dit te danken aan positieve studieresultaten van BioArctic. Dat levert BioArctic zelfs een koersstijging van 173 procent op. Ook Wereldhave was in trek en sloot 6,6 procent hoger. Het verlies van de FBI-status kost het vastgoedfonds zo'n 3 tot 4 miljoen euro, meldde Wereldhave. Kennelijk viel dat beleggers mee. Pharming steeg 2,2 procent. Het biotechbdrijf krijgt van de Amerikaanse FDA een versnelde beoordeling van leniolisib in Verenigde Staten. Azerion leverde 3,7 procent in. Tussenstanden Wall Street Bij het klinken van de slotgong noteerden de Amerikaanse beurzen tot bijna een procent in het groen. Bron: ABM Financial News

