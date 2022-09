DocuSign gaat banen schrappen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DocuSign heeft een reorganisatie aangekondigd die het personeelsbestand met circa 9 procent moet reduceren. Dit bleek woensdag uit documenten die het bedrijf heeft ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission. Het bestuur van het bedrijf, dat software biedt waarmee documenten elektronisch ondertekend kunnen worden, keurde eind september een herstructureringsplan goed. Het bedrijf raamt de kosten voor de reorganisatie op 30 tot 40 miljoen dollar. DocuSign verwacht de meeste kosten in het derde en vierde kwartaal van het boekjaar 2023 te maken. Bron: ABM Financial News

