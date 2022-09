Video: obligatiemarkt biedt kansen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ondanks de moeilijke omstandigheden ziet JPMorgan Asset Management kansen in fixed income. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. "De reden is simpel. Centrale banken hebben sinds begin dit jaar de rente fors omhoog gebracht […] Dit is vooral het geval in de VS." De Amerikaanse vermogensbeheerder is voorzichtiger met Europa. "De ECB is pas begonnen met de normalisatie van haar monetair beleid." En verschillende lidstaten kampen met grote uitdagingen, vooral op het vlak van de begroting, aldus Juvyns. Ook China is interessant en is dit jaar zelfs de beste markt. Chinese staatobligaties leveren al een positief rendement op en door de daling van de euro ten opzichte van de yuan komt daar volgens Juvyns nog een paar procent bovenop. Klik hier voor: obligatiemarkt biedt kansen Bron: ABM Financial News

