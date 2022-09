Beursgang Porsche wordt tweede ooit in Duitsland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sportautofabrikant Porsche gaat donderdag na de beurs en qua omvang belooft het de tweede in de Duitse geschiedenis te worden, en mogelijk de derde in Europa, naar marktkapitalisatie gemeten. Porsche wordt afgesplitst van Volkswagen, dat op zijn beurt weer voor de meerderheid in handen is van Porsche Automobil Holding, het investeringsvehikel van de oprichters, de families Porsche en Piëch. In een verwijzing naar het beroemdste model van Porsche, is het bedrijf verdeeld over 911 miljoen aandelen. De houdstermaatschappij Porsche zal een kwart van de aandelen van het nieuwe beursbedrijf Porsche AG kopen voor de uitgifteprijs, plus nog eens 7,5 procent. Volkswagen zal daarnaast 25 procent van Porsche AG verkopen in de markt zonder stemrechten. Het nieuwe aandeel zal verhandelbaar zijn onder het symbool P911. Volkswagen heeft als prijsindicatie een bandbreedte gegeven van 76,50 tot 82,50 euro per preferent aandeel. Dit moet 8,7 miljard tot 9,4 miljard euro opleveren. De verkoop aan Porsche SE brengt nog eens 9,4 miljard tot 10,1 miljard euro in het laatje. De opbrengst voor Volkswagen zal voor bijna de helft worden uitgekeerd aan aandeelhouders in de vorm van een speciaal dividend. De rest moet de transitie naar elektrisch rijden helpen financieren. Potentie Porsche boekte vorig jaar 4 miljard euro winst op een omzet van 33,1 miljard euro. Het rendement op de omzet bedroeg 16 procent, exclusief de dieselboete uit 2019. De EBITDA-marge was 24,5 procent. Ter vergelijking, bij Ferrari was dat 35,7 procent. "De voornaamste vraag voor beleggers in Porsche is of het bedrijf met succes kan overstappen naar geheel elektrisch en tegelijk de marges kan vasthouden of verbeteren. Als je Porsche met Ferrari vergelijkt, is er duidelijk ruimte voor verbetering en opwaarts potentieel als Porsche operationeel kan verbeteren en zijn reeds sterke merk kan uitbouwen" , stelde Peter Garnry van Saxo Bank. Bron: ABM Financial News

