Vivoryon uitblinker

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Vivoryon steelt de show op het Amsterdamse Damrak met een koersstijging van 23 procent. Ook aandelen van andere bedrijven die actief zijn met Alzheimer doen het vandaag goed. Volgens analist Dylan van Haaften van zakenbank Bryan Garnier is dit te danken aan positieve studieresultaten van BioArctic. Dat levert BioArctic zelfs een koersstijging van 138 procent op. Of Vivoryon nu direct voordeel haalt uit de studiedata van BioArctic met Lecanemab, is maar de vraag volgens Van Haaften, "maar het sentiment is wel verbeterd". Andere aandelen die profiteren van het verbeterde marktsentiment zijn bijvoorbeeld Prothena, Morphosys en Longeveron. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.