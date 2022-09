Futures Wall Street weer in het rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,4 procent lager. Technologiebeurs Nasdaq lijkt 0,7 procent lager te gaan openen en de Dow Jones-index 0,1 procent. Beleggers blijven gefocust op signalen van economische groei, waaronder een bericht van persbureau Bloomberg, dat schrijft dat Apple zijn plannen om de productie van iPhones uit te breiden heeft laten varen.



De Amerikaanse rente loopt verder op en dat drukt de koersen van aandelen. De tienjaarsrente noteert inmiddels op 3,925 procent, maar steeg eerder op de dag tot boven de 4 procent. Obligatiehandelaar Ray Remy van Daiwa Capital Markets zegt dat de obligatiemarkt normaal functioneert. Beleggers verkopen hun staatsleningen nu de Federal Reserve steeds meer renteverhogingen belooft. "We staan ons allemaal een beetje op het achterhoofd te krabben, op zoek naar verklaringen waarom de yields de afgelopen paar dagen zo sterk zijn gestegen." Intussen stijgt de dollar verder naar het hoogste niveau in twintig jaar met het risico dat de markten hierdoor verder destabiliseren. "Als het huidige tempo van dollarkracht aanhoudt, zal het besmettingseffect dat markten wereldwijd destabiliseert alleen maar verder toenemen en het risico van een diepere wereldwijde recessie vergroten", stelde MUFG. De olieprijs steeg licht. Een novemberfuture West Texas Intermediate ruwe olie werd 0,7 procent duurder op 17,12 dollar en Brent-olie voor december steeg 0,87 procent tot 85,48 dollar. Moskou steunt een productieverlaging door OPEC met 1 miljoen vaten per dag. Dit is in het belang van het land, nu een Europees embargo op Russische olie later dit jaar van kracht wordt. De euro/dollar noteerde op 0,9592. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 0,9588 op de borden. Bedrijfsnieuws Apple gaat de productie van zijn iPhones niet uitbreiden. Daarvoor is de vraag niet sterk genoeg, meldde persbureau Bloomberg. Toeleveranciers zijn gewaarschuwd dat inspanningen om de productie op te schroeven met 6 miljoen stuks in de ijskast moeten worden gezet. Het aandeel Apple lijkt bijna 4 procent lager te openen. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag lager, voor de zesde handelsdag op rij. De S&P500 sloot 0,2 procent lager op 3.647,82 punten. De Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 29.155,37 punten. Alleen technologiebeurs Nasdaq klom 0,3 procent tot 11.279,60 punten. Bron: ABM Financial News

