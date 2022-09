Bank of England koopt tijdelijk weer Brits staatspapier op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England gaat vanaf vandaag tijdelijk Britse langjarige staatsobligaties opkopen om de financiële markten te kalmeren. Dit bleek woensdag uit een verklaring van de Britse centrale bank. De bank zegt dat als het disfunctioneren van de markt aanhoudt, of zelfs verergert, dit een groot risico is voor de financiële stabiliteit van het VK. Dat zou er onder meer toe leiden dat er minder krediet beschikbaar komt voor de reële economie, aldus de Bank of England. Het inkoopprogramma loopt tot aan 14 oktober. Maandag gaf de bank al aan de ontwikkelingen op de financiële markten zeer nauwlettend te volgen en niet te zullen aarzelen de rente, indien nodig, verder te verhogen om de inflatie terug te brengen naar zijn doelstelling van 2 procent. Het voornemen om volgende week te beginnen met de verkoop van staatsobligaties, ook wel gilts, wordt uitgesteld naar 31 oktober. Bron: ABM Financial News

