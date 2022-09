Omzet LEGO groeit door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lego heeft in de eerste helft van 2022 de omzet sneller dan de rest van de speelgoedindustrie zien groeien, dankzij een sterke vraag, terwijl de winst gelijk bleef na investeringen in meer capaciteit. Dat maakte de Deens speelgoedfabrikant woensdag bekend. De omzet steeg met 17 procent naar 27,0 miljard Deense kroon en de operationele winst bleef gelijk op 7,9 miljard kroon. De nettowinst bleef ook gelijk, op 6,2 miljard kroon. Het voorgaande jaar was volgens het bedrijf uitzonderlijk sterk. Dankzij de sterke verkoopcijfers konden strategische initiatieven aanzienlijk worden versneld. Dit compenseerde voor de hogere kosten van grondstoffen, transport en energie. "We zijn 2022 sterk gestart en zijn zeer tevreden met ons prestatie, die boven verwachting uitkwam na een uitzonderlijk 2021" , zei CEO Niels Christiansen. En de groei zet door, ondanks alle mondiale onzekerheden, zei hij. De groep focuste in het eerste halfjaar op uitbreiding van de productiecapaciteit en grotere voorraden, terwijl ook de productiviteit vergroot werd, na een periode waarin de groei uitzonderlijk sterk was en de capaciteit aan zijn maximum zat. Door deze investeringen daalde de vrije kasstroom van 5,8 miljard kroon een jaar eerder naar 3,8 miljard kroon. Outlook Lego ziet de sterke vraag aanhouden in de tweede helft van het jaar, maar verwacht dat de omzetgroei op de langere termijn zal normaliseren tot meer houdbare niveaus. Bron: ABM Financial News

