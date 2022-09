Euro nadert bodem

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag duidelijk onder de 0,96 dollar in een sterk risicomijdende markt.

"Wel denken wij dat de euro in de buurt van een bodem noteert", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Dat neemt niet weg dat de risico's voor de euro aan de onderkant liggen. Misschien dat voor het einde van hen het jaar een opleving zichtbaar wordt, maar voorlopig is dit het niveau waar wij rekening mee houden", aldus de analist.

Mevissen refereerde woensdag aan de verder toegenomen onzekerheden na de explosies bij de gaspijplijnen Nord Stream 1 en 2.

Deze week wordt vooral uitgekeken naar aanstaande vrijdag, wanneer over augustus met de inkomens en bestedingen van de Amerikanen ook de PCE-inflatie naar buiten komt. "Dat is wat mij betreft het eerstvolgende richtpunt, omdat dit cijfer voor de vastberaden Federal Reserve de leidraad is voor het monetaire beleid."

Neel Kashkari, voorzitter van de Fed van Minneapolis, bevestigde de vastberadenheid van de Fed om de inflatie omlaag te brengen in een interview met The Wall Street Journal. "Er zit veel verkrapping in het vat", zei hij. Kashkari gaf wel toe dat er een risico is dat de Fed te ver doorschiet in zijn pogingen om de prijstabiliteit te herstellen.

De Amerikaanse inflatie is "onaanvaardbaar hoog" zei Fed-bestuurder Loretta Mester van de Federal Reserve Bank of Cleveland maandag. "Bij onzekerheid kan het voor beleidsmakers beter zijn om agressiever te handelen", zei ze. "Preventief handelen kan voorkomen dat het meest donkere scenario uitkomt."

En ook James Bullard van de St. Louis Fed meent dat gezien de nog steeds zeer hoge inflatie aanzienlijk meer renteverhogingen nodig zijn.

Het Duitse consumentenvertrouwen kwam voor oktober uit op 42,5 negatief. Er was vooraf door economen gerekend op 38,5 negatief. Voor september noteerde de index 36,8 negatief.

De Franse consument bleek woensdag ook aan vertrouwen te hebben ingeboet. De Franse vertrouwensindex viel terug van 82 naar 79, waar 80 voor was voorzien.

Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten de groothandelsvoorraden over augustus, de aanstaande woningverkopen en de wekelijkse olievoorraden.

Sprekers zijn woensdag David Malpass van de Wereldbank, bestuurder van de Europese Centrale Bank Frank Elderson en de voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans.

De euro noteerde woensdag 0,5 procent lager op 0,95548 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8937 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,4 procent en noteerde op 1,0688 dollar.