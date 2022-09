AEX opnieuw flink onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdag weer fors lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,9 procent tot 630,61 punten. "Tot nu toe is er geen teken van een herfstrally", zo constateerde analist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "De neerwaartse reis gaat door. Een week na de DAX heeft nu ook de AEX een nieuw dieptepunt voor het jaar bereikt", aldus Bouhmidi. Op 630 punten ligt volgens de analist een belangrijke steun. "Het risico neemt voorlopig niet af en kan in de rest van de handelsweek verder op de AEX drukken." Als de steun op 630 punten breekt, dan maakt dit volgens Bouhmidi de weg vrij voor een verdere daling naar 600 of zelfs 580 punten. Volgens de analist raakte president James Bullard van de St. Louis Fed een gevoelige snaar bij beleggers. Gezien de nog steeds zeer hoge inflatie zijn volgens Bullard aanzienlijk meer renteverhogingen nodig, vooral nu de risico's voor de Amerikaanse economie zijn toegenomen. "Deze verklaringen kwamen niet op een goed moment. Beleggers zijn al nerveus en uiterst zenuwachtig vanwege de vrees voor een recessie", aldus Boumidi. Vooral techfondsen worden momenteel hard geraakt op de beurs. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING richten beleggers zich op het omslagpunt om over te stappen van waarde- naar groeiaandelen, wijzend op de bescheiden winst voor techbeurs Nasdaq op dinsdag, terwijl de andere Amerikaanse indices lager sloten. "Bij lagere economisch groeivooruitzichten worden groeiaandelen zelfs bij iets hogere rentes, maar lagere waarderingen, relatief aantrekkelijker", aldus Wiersma. "Ook wij kijken naar een goed moment [om waardeaandelen in te ruilen voor groeiaandelen], maar vinden het nu nog iets te vroeg." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9553. De olieprijzen daalden licht. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen gaven vooral techfondsen aan waarde prijs. Zo daalden Besi, ASMI en ASML drie tot vier procent, mogelijk ingegeven door berichtgeving van Bloomberg dat Apple de productie voor de iPhone 14 niet opvoert,



ArcelorMittal verloor 5,1 procent, na een negatief rapport van JPMorgan. Defensieve aandelen als Wolters Kluwer en Ahold Delhaize hielden de verliezen beperkt tot 0,8 procent. Ahold liet voorbeurs weten door te willen met CEO Frans Muller. CTP verloor in de AMX 5,6 procent. InPost leverde 5,1 procent in. Onder de kleinere aandelen schoot Vivoryon Therapeutics met 23,0 procent omhoog. Pharming steeg licht. Pharming krijgt een versnelde beoordeling van leniolisib in Verenigde Staten, nu de FDA de aanvraag van het Nederlandse biotechbedrijf hiertoe heeft geaccepteerd. Kendrion leverde 4,8 procent in. Bron: ABM Financial News

