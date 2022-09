AEX flink lager geopend, vooral tech levert in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag flink lager geopend. Kort na opening van de beurzen koerste de AEX 1,3 procent lager op 634,57 punten. Onder de hoofdfondsen gaven vooral techfondsen aan waarde prijs. Zo daalden Besi, ASMI en ASML twee tot ruim vier procent. IMCD maakte een pas op de plaats, net als KPN. JDE Peet's hield de verliezen in de AMX met 0,2 procent beperkt. AMG en OCI behoorden tot de twee grootste dalers in de index met verliezen tot circa 2,5 procent. Onder de kleinere aandelen schoot Vivoryon Therapeutics met 15,2 procent omhoog. Pharming steeg met 4,8 procent. Pharming krijgt een versnelde beoordeling van leniolisib in Verenigde Staten, nu de FDA de aanvraag van het Nederlandse biotechbedrijf hiertoe heeft geaccepteerd. Nedap leverde 3,0 procent in. Bron: ABM Financial News

