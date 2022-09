'Apple voert productie iPhone 14 niet op' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) Apple ziet af van plannen om dit jaar de productie van de iPhone 14 op te schroeven, nu een opleving van de vraag uitblijft. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen. De voorziene opleving is volgens Bloomberg niet tot stand gekomen. Apple zou volgens de bronnen aan toeleveranciers hebben laten weten dat het de productie van 6 miljoen extra iPhone 14-toestellen in de tweede helft van dit jaar niet wil doorzetten. Apple houdt het bij de 90 miljoen iPhone 14-telefoons die tegen het einde van dit jaar geproduceerd moeten zijn. Dit aantal is vrijwel gelijk dan de productiecijfers van de iPhone 13 vorig jaar. Wel zeiden de bronnen tegenover Bloomberg dat de vraag naar het duurdere Pro-model sterker is dan de vraag naar de goedkopere modellen van de 14. Bron: ABM Financial News

