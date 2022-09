Lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ongeveer een uur voor de openingsgong tot circa een half procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,4 procent hoger op 642,72 punten, na een koersval in het laatste halfuur handel.

De lagere opening vanochtend komt nadat zowel de Dow Jonex- als de S&P 500-index dinsdagavond terugvielen. Voor het eerst in twee jaar ging de Dow Jones-index even onder de grens van 29.000 punten. De S&P500 is bezig aan een lange verliesreeks van inmiddels zes dagen. Sinds maandag zit de Dow Jones-index officieel in een berenmarkt, na een daling van iets meer dan 20 procent vanaf de top van 4 januari.

Analisten wezen op de hogere rente en sterkere dollar als reden voor de teruglopende koersen op de aandelenmarkten. "Een scherpe stijging van de rentes drukten op aandelen", aldus analist Mimi Duff van GenTrust. "Ik denk dat we eerst een stabilisering van de rentes moeten zien, voordat een bodem op de beurzen in zicht is."

Analist Joe Saluzzi van Themis Trading verwacht ook dat aandelen voorlopig onder druk blijven staan. "Er is weinig overtuiging in de markt momenteel", aldus Saluzzi.

Beleggers blijven zich bovendien zorgen maken over de economische verwachtingen, ondanks onverwachts sterke macrocijfers op dinsdag. Zo bleek dat het consumentenvertrouwen in de VS in september verder verbeterde. De verkoop van nieuwe huizen trok flink aan in augustus, terwijl de huizenprijzen iets daalden in juli. De orders voor duurzame goederen daalden minder sterk dan werd voorspeld.

Dit benadrukte het gevoel dat "goed nieuws" voor de Amerikaanse economie "slecht nieuws" voor de aandelenmarkten is.

Neil Kashkari, voorzitter van de Federal Reserve Bank van Minneapolis, bevestigde dinsdag de vastberadenheid van de Fed om de inflatie omlaag te brengen in een interview met The Wall Street Journal. "Er zit veel verkrapping in het vat ", zei hij. Kashkari gaf wel toe dat er een risico is dat de Fed te ver doorschiet om de prijsstabiliteit te herstellen.

De Amerikaanse inflatie is "onaanvaardbaar hoog" zei Fed-bestuurder Loretta Mester van de Federal Reserve Bank of Cleveland maandag. "Bij onzekerheid kan het voor beleidsmakers beter zijn om agressiever te handelen", zei ze. "Preventief handelen kan voorkomen dat het meest donkere scenario uitkomt."

Een novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 2,3 procent hoger op 78,50 dollar op de New York Mercantile Exchange. Olie- en aardgasproducenten schroefden hun productie in de Golf van Mexico terug in afwachting van orkaan Ian. In de Aziatische handel vanochtend daalden de olieprijzen juist met ruim een procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9546. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9588 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 0,9604 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Aegon gaat voor 133 miljoen euro eigen aandelen inkopen om zo de verwatering als gevolg van de tussentijdse dividenduitkering in aandelen te compenseren.

Flow Traders gaat een mondiaal team opzetten die het bestuur assisteert om de strategische groeiplannen sneller uit te voeren.

Pharming krijgt een versnelde beoordeling van leniolisib in Verenigde Staten, nu de FDA de aanvraag van het Nederlandse biotechbedrijf heeft geaccepteerd.

Wereldhave heeft de impact van een verlies van de FBI-status voorlopig vastgesteld op 3 tot 4 miljoen euro.

Ajax heeft in het afgelopen boekjaar een verlies geleden van 24 miljoen euro door de aanhoudende coronacrisis. De pandemie had een negatieve invloed op de transfermarkt.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 sloot dinsdag 0,2 procent lager op 3.647,82 punten. De Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 29.155,37 punten. Alleen technologiebeurs Nasdaq klom 0,3 procent tot 11.279,60 punten.