Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel AkzoNobel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 80,00 naar 71,00 euro, maar handhaafde het Houden advies. AkzoNobel kwam dinsdag met een winstwaarschuwing. De verfgigant verwacht voor het derde kwartaal een aangepaste operationele winst van 195 tot 215 miljoen euro, zo bleek dinsdag. Dit was vorig jaar in dezelfde periode nog 241 miljoen euro. "Ditmaal vanwege een afzwakkend consumentenvertrouwen en het terugbrengen van voorraden door klanten", aldus analist Tim Jones. De nieuwe outlook van Akzo ligt circa 35 procent lager dan de consensus, aldus Jones. Hoewel AkzoNobel denkt dat de piek in de grondstoffenprijzen nu wel is geweest, blijft Jones voorzichtig. Bron: ABM Financial News

