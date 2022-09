Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 83,00 naar 81,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies. AkzoNobel kwam dinsdag met een winstwaarschuwing. De verfgigant verwacht voor het derde kwartaal een aangepaste operationele winst van 195 tot 215 miljoen euro, zo bleek dinsdag. Dit was vorig jaar in dezelfde periode nog 241 miljoen euro. De nieuwe outlook ligt volgens Berenberg circa een derde lager dan de consensus. "Beleggers in AkzoNobel hebben een paar onrustige maanden achter de rug, met twee opeenvolgende winstwaarschuwingen en een nieuwe CEO per 1 november", aldus analist Adrien Tamagno. Dinsdag na de winstwaarschuwing daalde het aandeel Akzo 1,1 procent. "Dat suggereert dat de markt weinig negatief nieuws meer verwacht vanaf nu", aldus Tamagno. Ook de analist denkt dat de meeste ellende nu wel achter de rug is. Uitgaande van een normalisatie van de grondstoffenprijzen en de kostenmaatregelen die Akzo doorvoert, verwacht de zakenbank 450 miljoen euro aan meewind in 2023, waarmee de EBITDA uitkomt op 1,7 miljard euro, "ook zonder volumegroei volgend jaar". Tamagno wijst er verder op dat Akzo niet erg energie-intensief is en over 'pricing power' beschikt. En op de huidige waardering vindt de analist Akzo daarom koopwaardig. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.