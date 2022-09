Verlies FBI-status kost Wereldhave miljoenen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft de impact van een verlies van de FBI-status voorlopig vastgesteld op 3 tot 4 miljoen euro. Dit bleek woensdag uit een persbericht van het vastgoedbedrijf. Uitgaande van de outlook voor dit jaar voor het direct resultaat betekent dit volgens Wereldhave een negatief effect op de zogeheten EPRA-winst per aandeel van ongeveer 5 procent. Door eventuele toegestane herstructureringen kan dit percentage nog wel lager uitvallen, aldus het vastgoedfonds. Nederlands vastgoed wordt vanaf 2023 waarschijnlijk niet langer gekwalificeerd als een fiscale beleggingsinstelling, ook wel bekend als FBI. Dit werd duidelijk uit de nieuwe belastingplannen van de Nederlandse regering, die vorige week werden gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. De winst van een FBI wordt belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van 0 procent. Indien deze status verloren gaat, dan schiet het belastingtarief per 1 januari 2024 omhoog naar 25,8 procent. Bron: ABM Financial News

