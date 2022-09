Aegon koopt meer eigen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Aegon gaat voor 133 miljoen euro eigen aandelen inkopen om zo de verwatering als gevolg van de tussentijdse dividenduitkering in aandelen te compenseren. Dit maakte de verzekeraar dinsdagavond bekend. Aandeelhouders kregen de kans om het interimdividend van 0,11 euro per aandeel in contanten of in aandelen uitgekeerd te krijgen. Van de aandeelhouders koos 60 procent ervoor het dividend in aandelen betaald te krijgen. Zij ontvingen voor elke 42 aandelen die zij bezaten één nieuw aandeel. De inkoop van eigen aandelen voor 133 miljoen euro komt bovenop het bestaande inkoopprogramma van 300 miljoen euro, aldus Aegon. Dit laatste programma wordt naar verwachting rond medio december afgerond. Bron: ABM Financial News

