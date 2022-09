Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen, een dag nadat ze op het laagste niveau in negen maanden waren gesloten in New York. Een novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,3 procent hoger op 78,50 dollar op de New York Mercantile Exchange. Olie- en aardgasproducenten vertraagden hun productie in de Golf van Mexico in afwachting van orkaan Ian. De prijs van aardgas voor oktober daalde bijna 4 procent in de VS. In Europa steeg de aardgasprijs juist sterk, nadat de Russische gasleidingen door de Oostzee mysterieuze lekkages lieten zien. Dat heeft geen directe gevolgen voor de gastoevoer naar Europa omdat beide Nordstream-leidingen zijn dichtgedraaid door Rusland, na Europese sancties vanwege de oorlog in Oekraine. Volgens de Poolse premier Mateusz Morawiecki zijn de drie lekkages duidelijk het gevolg van sabotage. Ook de Deense premier Mette Fredriksen zei dat drie lekkages tegelijk geen toeval kunnen zijn. Het Kremlin reageerde zeer bezorgd op de berichten en riep op tot onderzoek.

Daarvoor zouden onderzeeërs naar de zeebodem moeten om de pijleidingen te inspecteren. De Europese aardgasprijs steeg rond 5 procent op het nieuwsv an de lekkages. De incidenten vonden plaats op dezelfde dat dat een gaspijpleiding tussen Noorwegen en Polen werd ingewijd. Het gelijktijdig saboteren van de Russische pijpleidingen op dezelfde dag zou symbolisch kunnen zijn. Bron: ABM Financial News

