Wall Street richtingloos

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten konden dinsdag geen richting vinden, na een handvol sterke macrocijfers die de hogere beleidsrente van de centrale banken niet ondermijnden. De S&P500 stond met nog een uur handel te gaan nagenoeg vlak op 3.655,65 punten. De Dow Jones-index daalde 0,2 procent tot 29.188 punten en de Nasdaq klom 0,3 procent tot 10.835 punten. Voor het eerst in twee jaar ging de Dow Jones-index even onder de grens van 29.000 punten. De S&P500 is bezig aan een lange verliesreeks van zes dagen als de dag in het rood eindigt. Een handvol gezonde economische cijfers en meer uitsprake van de Federal Reserve drukten op de stemming. De rendementen op staatsobligaties stegen en de dollar sterkte verder aan. Sinds maandag zit de Dow Jones-index officieel in een berenmarkt, na een daling van iets meer dan 20 procent vanaf de top van 4 januari. De beurs opende dinsdag met een plus maar zakte al snel weg. Inmiddels lijdt Wall Street al dagen op rij verlies. Renteverhogingen om de inflatie onder controle te krijgen wakkeren de recessievrees aan. De Amerikaanse inflatie is "onaanvaardbaar hoog" zei Fed-bestuurder Loretta Mester van de Federal Reserve Bank of Cleveland maandag. "Bij onzekerheid kan het voor beleidsmakers beter zijn om agressiever te handelen", zei ze. "Preventief handelen kan voorkomen dat het meest donkere scenario uitkomt." Vanmiddag bleek dat het consumentenvertrouwen in de VS in september verder verbeterde. De verkoop van nieuwe huizen trok flink aan in augustus, terwijl de huizenprijzen iets daalden in juli. De orders voor duurzame goederen daalden minder sterk dan werd voorspeld.



De voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans zei dat de rente mogelijk volgend jaar op een stabiel plateau moet blijven. De euro/dollar handelt dinsdag op 0,9588 en de Amerikaanse tienjaarsrente staat op 3,817 procent. Olie werd 2,3 procent duurder op 78,50 dollar op de New York Mercantile Exchange. Er was weinig bedrijfsnieuws. Bron: ABM Financial News

