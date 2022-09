Ajax boekt groter verlies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft in het afgelopen boekjaar een verlies geleden van 24 miljoen euro door de aanhoudende coronacrisis. Dat maakte de voetbalclub mandag bekend. De pandemie had een negatieve invloed op de transfermarkt. Hierdoor leverden transfers een verlies op van 19,3 miljoen euro. Een jaar eerder boekte Ajax een verlies van 8 miljoen euro. In de eerste seizoenshelft van 2021/2022 werden wedstrijden met beperkt publiek en zonder publiek gespeeld. Dit kostte 7,6 miljoen aan operationeel verlies. Sportieve successen waren er wel: de groepsfase van de Champions League werd als winnaar afgesloten. Daarmee bereikte Ajax de achtste finale. De club werd landskampioen en bereikte de finale van de KNVB-beker. De netto-omzet steeg met 51 procent tot 189,2 miljoen euro. De omzet uit tieckets en premies uit de Europese competities verdubbelde tot 99 miljoen euro. Omdat in het voorgaande jaar er helemaal zonder publiek werd gespeeld, stegen de ticketverkopen ook aanzienlijk. De omzet uit merchandising steeg met 25 miljoen euro tot 75 miljoen euro. Het "iconische" Europese tenue werd goed verkocht, meldde de club. De kosten stegen 24 procent tot 197 miljoen euro, door hogere salariskosten en een schikking met de familie Nouri. Dit leverde een operationeel verlies op van 7,6 miljoen euro, wat beter was dan het operationele verlies van 33 miljoen euro een jaar eerder. De opbrengsten uit transfers naar andere club waren ruim de helft lager dan een jaar eerder. Ryan Gravenberch, Noa Lang, David Neres, Kjell Scherpen en Jurgen Ekkelenkamp vertrokken en leverden samen 37,8 miljoen euro op. Een jaar eerder was dit nog 86 miljoen euro. Outlook In het nieuwe boekjaar 2022/2023, dat begint op 1 juli, zijn Antony dos Santos, Lisandro Martínes, Sébastien Haller, Nico Tagliafico en Perr Schuurs vertrokken naar andere clubs. Ook werd de groepsfase van de Champions League veiliggesteld. Daarom voorziet Ajax een winstgevend nieuw boekjaar. Bron: ABM Financial News

