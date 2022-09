Update2: Flow Traders creëert mondiaal managementteam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders gaat een mondiaal team opzetten die het bestuur assisteert om de strategische groeiplannen sneller uit te voeren. Dat maakte de flitshandelaar dinsdagavond bekend. Het zogeheten Executive Committee zal besluitvorming en uitvoering dichterbij de verschillende bedrijfsonderdelen brengen, verwacht Flow Traders. Ook zou de samenwerking moeten verbeteren en de operationele efficiëntie door de hele organisatie heen toenemen. "De Executive Committee zal onze wereldwijde leiderschapslaag versterken en extra waarde brengen door de hele organisatie, wat zal leiden tot meer interne aansluiting, operationele efficiëntie en uitvoeringssnelheid", zei CEO Dennis Dijkstra. Het team zal bestaan uit de huidige Management Board, aangevuld met acht leden voor de drie bedrijfslijnen aandelen, Vastrentend en Valuta/Crypto/Grondstoffen, de drie regio's EMEA, Amerika's en Azië-Pacific en de functies technologie en corporate. De namen zijn Cam Collela, Matheus Haserick-Lara, Alex Kieft, Marc Jansen, HR-chef Philip Kaufmann, Quinten Koekenbier, Fabian Rijlaarsdam en Coen van Sevenhoven. Update2: om naam Fabian Rijlaarsdam Bron: ABM Financial News

