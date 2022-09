Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag overwegend lager gesloten, na een opgewekte handelsdag, die eindigde in mineur, toen de aardgasprijs opeens sterk opliep.

De brede STOXX Europe 600 index sloot vlak op 388,77 punten. De Duitse DAX daalde 0,7 procent naar 12,139,68 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,3 procent tot 5,753,82 punten. De Britse FTSE daalde 0,5 procent naar 6.984,59 punten.

De aardgasprijs liep tegen het einde van de handelsdag sterk op, na berichten die bevestigen dat de pijpleidingen in de Oostzee met explosies onklaar zijn gemaakt.

Eerder op de dag werd al bekend dat de aardgaspijpleidingen van Rusland naar Europa door de Oostzee, Nordstream 1 en Nordstream 2, beide gesaboteerd zijn door onbekende partijen en dus niet meer opengedraaid kunnen worden de komende winter, zelfs als Rusland dat weer zou willen.

De beurzen koersten volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx eerder op de dag op steunniveaus, en zijn daarmee een "herstelpoging gestart". De specialist denkt dat de beurzen in de komende dagen een “groter herstel” kunnen laten zien.



Olie werd duurder. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 1,4 procent in het groen op 77,72 dollar, terwijl voor een november-future Brent 84,02 dollar werd betaald, een stijging van 1,3 procent.

Vanmiddag bleek dat het consumentenvertrouwen in de VS in september verder verbeterde. De verkoop van nieuwe huizen trok flink aan in augustus, terwijl de huizenprijzen iets daalden in juli. De orders voor duurzame goederen daalden minder sterk dan werd voorspeld.



De voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans zei dat de rente mogelijk volgend jaar op een stabiel plateau moet blijven.



De euro/dollar noteerde op 0,9604. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9646 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 0,9690 op de borden.

Het Britse pond herstelde van de sterke daling na controversiële plannen van de Britse regering om de belastingen te verlagen. "We denken dat het herstel van het pond vandaag tot nu toe te maken heeft met toenemende speculatie dat de Bank of England zal ingrijpen, verbaal of door de rente te verhogen in een niet-geplande vergadering", stelde Matthew Ryan van Ebury.



Bedrijfsnieuws

AkzoNobel gaf een winstwaarschuwing vanwege de grote macro-economische onzekerheden in Europa en China en een historisch laag consumentenvertrouwen. Akzo verwacht voor het derde kwartaal een aangepaste operationele winst van 195 tot 215 miljoen euro. Dit was vorig jaar nog 241 miljoen euro. Deze trend zal ook doorzetten in het vierde kwartaal. Het aandeel steeg na dit slechte nieuws toch 1,3 procent.

Just Eat Takeaway kwam ook met een waarschuwing, maar die viel goed. In plaats van een negatieve aangepaste EBITDA rekent de maaltijdbezorger voor de tweede jaarhelft juist op een plus. Het aandeel won bijna 12 procent.

Het aandeel Kering verloor 3 procent in Parijs.

In Frankfurt daalde Deutsche Bank 4 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond licht in het groen.