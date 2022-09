Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 81,00 naar 77,00 euro, na de winstwaarschuwing vanochtend van de verfgigant. Het koopadvies bleef desondanks gehandhaafd. De analisten van Jefferies besloten na de waarschuwing van Akzo om hun raming voor de EBIT in 2022 met 14 procent te verlagen. En met 2 procent voor de jaren daarna. Jefferies verwacht dat de volumes bij Akzo onder druk blijven staan door een zwakke bouwmarkt en klanten die hun voorraden afbouwen. De zakenbank rekende op een gunstige combinatie van hoge verkoopprijzen en teruglopende inkoopkosten voor 2023, maar dit voordeel zou nu wel eens minder groot kunnen blijken, merkten de analisten dinsdag op. Het aandeel AkzoNobel sloot dinsdag op 56,22 euro. Bron: ABM Financial News

