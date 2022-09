Just Eat uitblinker op lichtgroen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag in het groen gesloten, maar de aandelenmarkten kregen aan het einde van de handelsdag nog wel een tik te verwerken.

De AEX steeg uiteindelijk nog 0,4 procent naar 642,72 punten.

"Misschien waren we te ver doorgeschoten in ons pessimisme", zegt Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor tegen ABM Financial News.

De vermogensbeheerder wees ook op de woorden van Charles Evans van de Chicago Fed dat de Fed wellicht was is doorgeschoten met het verhogen van de rente.

"Er zit een zekere mate van paniek in het beleid van de Fed", vindt Van Deijck.

Hij wees er verder op dat het Britse pond weer wat opveert na de dreun van de afgelopen dagen.

Per saldo zijn de koerswinstverhoudingen inmiddels "een stuk aantrekkelijker geworden", en dat biedt ruimte voor koersstijging, aldus de kenner van Bustelberg Effectenkantoor.

In Amerika bleken de orders voor duurzame goederen gedaald, maar minder sterk dan gevreesd. Het consumentenvertrouwen bleek nog verder gestegen.

De euro/dollar noteerde op 0,9602. Olie werd ruim 3 procent duurder.

Tegelijkertijd steeg de Europese gasprijs met 18 procent, na melding van gaslekken aan de pijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Er wordt onderzocht of er sprake is van sabotage.

Stijgers en dalers

Uitblinker vandaag was Just Eat Takeaway, nadat de maaltijdbezorger meldde dat het in de tweede helft van dit jaar al een positieve aangepaste EBITDA zal realiseren. "Dat ziet er prima uit", aldus Degroof Petercam. Analist Michael Roeg merkte daarnaast op dat Just Eat het belang in iFood ook al tegen een goede prijs wist te verkopen. Het aandeel won 11,7 procent.

Besi won 2,5 procent en Shell 1,9 procent.

Unibail-Rodamco daarentegen verloor 3,2 procent. Door de stijgende rente heeft vastgoed het de laatste dagen sowieso al lastig en Unibail kreeg dinsdag ook nog eens een koersdoelverlaging van UBS om de oren.

Het verlies was nog groter bij Philips, dat 3,3 procent daalde.

In de AMX steeg AMG 3,3 procent en InPost 3,7 procent. Net als in de AEX had ook vastgoed in de Midkap het moeilijk. CTP verloor 1,8 procent, WDP 2,1 procent en Eurocommercial 2,8 procent.

Bij de smallcaps ging Nedap 7,0 procent in het groen en Sif 2,4 procent. Ebusco leverde 4,0 procent in, ondanks een nieuwe Zweedse opdracht. Vivoryon verloor zelfs 4,9 procent en ForFarmers 5,1 procent.

Het lokaal genoteerde NX Filtration won 4,4 procent na een koopadvies van KBC Securities.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen circa een half procent in het groen.