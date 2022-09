Beursblik: prima bericht Just Eat

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway verraste de markt dinsdagmiddag met een positieve winstwaarschuwing. Dit zag analist Michael Roeg van Degroof Petercam.

Just Eat Takeaway rekent op een winstgevende aangepaste EBITDA in de tweede jaarhelft. Daarmee is de maaltijdbezorger sneller winstgevend dan gedacht. Eerder rekende Just Eat op een negatieve marge van 0,5 tot 0,7 procent.

In de eerste helft van 2022 kwam de aangepaste EBITDA nog uit op een verlies van 134 miljoen euro.

"Dat ziet er prima uit", aldus Roeg over de berichtgeving van dinsdagmiddag. Hij merkte daarnaast op dat Just Eat het belang in iFood ook al tegen een goede prijs wist te verkopen.

Probleem is volgens de analist dat als de koers van Just Eat op goed nieuws stijgt, dit steeds maar van heel korte duur is. "Die verdwijnt weer als sneeuw voor de zon."

Vanwege de onzekere macro-economische omstandigheden en bewegingen op de valutamarkten verlaagde Just Eat dinsdag de outlook voor de bruto transactiewaarde naar een stijging van enkele procenten in 2022. Voorheen mikte het bedrijf voor dit jaar op een stijging van circa 5 procent.